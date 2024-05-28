Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2024 14:30
destek personeli
iklimlendirme ve soğutma bölümü için alındım diplomamı verdim sonra da kadroya hizmetli olarak geçirildim ne yapmalıyım bunu teknisyene çevirmek mümkün mü ?

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