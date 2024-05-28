destek personeli

iklimlendirme ve soğutma bölümü için alındım diplomamı verdim sonra da kadroya hizmetli olarak geçirildim ne yapmalıyım bunu teknisyene çevirmek mümkün mü ?

iklimlendirme ve soğutma bölümü için alındım diplomamı verdim sonra da kadroya hizmetli olarak geçirildim ne yapmalıyım bunu teknisyene çevirmek mümkün mü ?