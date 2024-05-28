Bordroda görünen ek ders

merhaba hocalarım Okulumuzda öğretmen arkadaşlarla bir durum farkettik. Nisan ayı benim banka hesabıma yatan ek ders 5400 iken bordroda 14bin küsür görünüyor. lütfen sizler de kontrol eder misiniz? bu fark geçen günlerde çıkan haberleri aklımıza getirdi. acaba başka bu durumda olan var mı?

merhaba hocalarım Okulumuzda öğretmen arkadaşlarla bir durum farkettik. Nisan ayı benim banka hesabıma yatan ek ders 5400 iken bordroda 14bin küsür görünüyor. lütfen sizler de kontrol eder misiniz? bu fark geçen günlerde çıkan haberleri aklımıza getirdi. acaba başka bu durumda olan var mı?