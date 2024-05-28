Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 14:53
Bordroda görünen ek ders
merhaba hocalarım Okulumuzda öğretmen arkadaşlarla bir durum farkettik. Nisan ayı benim banka hesabıma yatan ek ders 5400 iken bordroda 14bin küsür görünüyor. lütfen sizler de kontrol eder misiniz? bu fark geçen günlerde çıkan haberleri aklımıza getirdi. acaba başka bu durumda olan var mı?

2ven
Şef
28 Mayıs 2024 14:55

üzerinizden devleti hortumluyorlar.


psychomax13
Aday Memur
28 Mayıs 2024 14:56
okulumuzdaki herkes aynı durumda. buraya yazmadan önce lütfen sizler de kontrol eder misiniz?

Fatih TURAB
Aday Memur
28 Mayıs 2024 15:49
Baktım hocam. Ne almışsam o yazıyor.

psychomax13
Aday Memur
28 Mayıs 2024 15:51
şöyle bir durum keşfettim. benim Şubat ayı ekders bordroya işlenmemiş. o nedenle Şubat ayında hesabıma yatan ek ders, Mart bordrosuna eklenmiş. Mart ve Nisan ayında hesabıma yatan ek ders ise toplu olarak Nisan ayının bordrosunda birleştirilmiş.
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