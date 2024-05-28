Genç Öğretmenler Rahatsız

Hani vakti zamanında darbe hevesi çağrıştıran bir gazete manşeti vardı "Genç Subaylar Rahatsız" diye. Bu başlık o olaydan mülhem açılmış bir başlıktır. Efenim şayet bakan bey ve şürekasından bir zatı muhterem oldu ya şu foruma yolu düşse ve yazılanları okusa, çok bel bağladığı, yüzyılın maarif modelinin yılmaz neferi olarak telakki ettiği genç ve çok çok çok enerjik ve hatta dinamik öğretmenlerin yaşça kendilerinden büyük, tek suçları (!) kendilerinden önce il/ilçe merkezlerine gelip yerleşmiş olmak olan öğretmenlere söylediklerini görseler, ÖMK denilen içeriğinin henüz keşfedilemediği tasarıyı derhal bakanlığın çöplüğüne atarlar. Vesselam...

Hani vakti zamanında darbe hevesi çağrıştıran bir gazete manşeti vardı "Genç Subaylar Rahatsız" diye. Bu başlık o olaydan mülhem açılmış bir başlıktır. Efenim şayet bakan bey ve şürekasından bir zatı muhterem oldu ya şu foruma yolu düşse ve yazılanları okusa, çok bel bağladığı, yüzyılın maarif modelinin yılmaz neferi olarak telakki ettiği genç ve çok çok çok enerjik ve hatta dinamik öğretmenlerin yaşça kendilerinden büyük, tek suçları (!) kendilerinden önce il/ilçe merkezlerine gelip yerleşmiş olmak olan öğretmenlere söylediklerini görseler, ÖMK denilen içeriğinin henüz keşfedilemediği tasarıyı derhal bakanlığın çöplüğüne atarlar. Vesselam...