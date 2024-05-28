Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Mayıs 2024 15:25
Personel servisleri
Malumunuz üzre Kamu personel servisleri kaldırılıyor. Güvenlik haricinde Kamuda hangi kurumlara istisna tanınıyor net bir bilgi sahibi olan varmı. Kurumu şehir dışında olanları da kapsar mı ?

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