Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


28 Mayıs 2024 15:50
YHS KALKMASI HAKKINDA ÇALIŞMA! SON DAKİKA...

Yhs ile ilgili bir arkadaşım bilgi edinme hakkı vasıtasıyla Cimere yazdı. Böyle böyle bir çalışma var mı kalkması ile ilgili falan diye. Cimerden gelen cevapta "sonuçlanmış çalışma" ilgili makamlarca duyurulacaktır şeklinde. Sizide ümitlendirmek istemem ama gelen cevap bu şekilde. İnşallah çözülür.

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