Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Mayıs 2024 16:27
Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.

Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 18:41

Sen ediyorsan et, hangi sendikaya giriyosan gir. Ama başkasından sanane karışamazsınız, size bu hakkı kim veriyor herkes kendi özgür iradesiyle istediği sendikaya derneğe stk ya uye olabilir çıkabilir. Yeri gelince özgürlük demokrasi naraları atarsınız ama kendi istemediğiniz bir şey olunca başkalarının ne yapacağı hakkında kendinizde söz hakki görürsünüz. Hadi oradan...

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