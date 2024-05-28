Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2024 16:27
Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.

yoksulluk...


elektronik49
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 16:37

Sarı hastalik,yoksulluk demektir


elektronik49
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 18:40

Halen eksi veren sarinsenliler var.halen bir yerlere gelme umutları var galiba

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