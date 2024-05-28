Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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28 Mayıs 2024 16:37
Rotasyon Yokmuş
Eğitim bir sen genel sekreteri Talat Yavuz taslakta rotasyon olmadığını açıklamış.. https://x.com/talatyavuz29/status/1795420137626927505?t=sODn9ieMHqXcDr5FySuoCw&s=19

bulaşşıkk
Memur
28 Mayıs 2024 16:43

Rotasyoncuların gözü yaşlı...


sairbey
Aday Memur
28 Mayıs 2024 16:56

Eğitim Birsen Genel sekreteri TWİTTER ALINTI

***ÖMK TAKİBİMİZ DEVAM EDİYOR***

Bugün Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle, TBMM?ye sevk edilmesi beklenen Öğretmelik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Taslakta;

&#61548; Öğretmene rotasyona dair herhangi bir hükme yer verilmeyeceği,

&#61548;Öğretmen istihdamında ve mesleğe girişte Öğretmen Akademisi eliyle bir hazırlık ve adaylık sürecinin yürürlüğe konulacağı,

&#61548;Öğretmen istihdamında, akademiye girişte KPSS puan üstünlüğünün esas alınarak mülakat uygulamasının kaldırılacağı,

&#61548;Kariyer basamaklarında ilerleme sürecinde yazılı sınavın kaldırılarak hizmet süresi ve eğitim çalışmalarının esas alınacağı,

&#61548;Öğretmenlikte 10 hizmet yılını tamamlayanlara uzman öğretmenlik; uzman öğretmenlikte 10 hizmet yılını tamamlayanların başöğretmen unvanı almaya hak kazanacağı; öğretmenlikte 20 hizmet yılını tamamlayanlara uzman öğretmen olma şartı aranmaksızın başöğretmenlik unvanı alma hakkı tanınacağı,

&#61548;Eğitim kurumu yöneticiliğinde Akademi tarafından yönetici yetiştirme programı uygulanacağı; bu programa girişin yazılı ve/veya sözlü sınavla gerçekleştirileceği; program sonunda yapılacak yazılı sınav puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacağı,

&#61548;Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında, ilçe grupları belirlenerek norm kadro fazlası öğretmenin bulunduğu ilçe öncelikli olmak üzere ilçe grupları içinde atama yapılacağı,

&#61548;Öğretmene yönelik şiddete karşı, bu fiillerin tutuklama nedeni sayılacağı, cezanın yarı oranda artırılacağı, hapis cezalarının ertelenmeyeceği şeklinde düzenleme yapılacağı,

&#61548;Öğretmenlere, öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi sürecinde Akademide görev alma imkânı getirileceği,

&#61548;Öğretmen Akademisi tarafından 30 ilde kurulacak merkezlerle hazırlık eğitimi ve sair eğitim süreçlerinin yürütüleceği,

İfade edilmiştir.


hilalogtmrn
Aday Memur
28 Mayıs 2024 17:07

Kendilerinden büyüğe saygısı olmayanın iöğretmenliği gecin insanlığından ne hayır beklersin ki? Millete ne çete ne tayfa ne dinozor diye çirkef atanların haddi hesabı kalmamıştı, ki özellikle de o ogretmenimsi hatun varlık şimdi 1 bardak su ile kendini sogutabilirsin vslm


NikimNik48
Aday Memur
28 Mayıs 2024 17:47

Evet Talat Yavuz twit atmış. Kandırmıyorlardır yine inşallah


jajacoelho
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 17:51

resmi hesaptan yazmış ..üstelik bugün meclise gelecek demiş..resmi yetkili sendika

NikimNik48, 1 saat önce

Evet Talat Yavuz twit atmış. Kandırmıyorlardır yine inşallah


lodos348
Memur
28 Mayıs 2024 17:55

durum netleşti rotasyon iptal ama diğer kazanımlar olmadı.


jajacoelho
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 18:06

yoo oldu valla...19. yılımdayım ..1 yıl önce uzman oldum..10 yılı doldurmama gerek yok seneye eylülde başçğretmenim..ömk çıkmasa 9 yıl daha bekleyecektim

lodos348, 1 saat önce

durum netleşti rotasyon iptal ama diğer kazanımlar olmadı.


sairbey
Aday Memur
28 Mayıs 2024 18:11

Aslında hakkınız varsa da bi hayırlı olsun alalım derim sayın hocam. Rotasyon konusunda azımsanamayacak emekler sarfettiniz, bunun icin de ayrıca size ve diğer egitim emekcilerine teşekkür ederim buradan.

lodos348, 1 saat önce

durum netleşti rotasyon iptal ama diğer kazanımlar olmadı.


lodos348
Memur
28 Mayıs 2024 18:15

Sairbey hocam çok sağolun tabi düşüncelerimizi paylaştık inşaallah tüm öğretmenlerimize hayırlı olur.

sairbey, 48 dk. önce

Aslında hakkınız varsa da bi hayırlı olsun alalım derim sayın hocam. Rotasyon konusunda azımsanamayacak emekler sarfettiniz, bunun icin de ayrıca size ve diğer egitim emekcilerine teşekkür ederim buradan.


lodos348
Memur
28 Mayıs 2024 18:17

hocam 20 yıla vermiyor diye biliyorum uzmanlıkta 10 yıl geçmesi gerekiyo.yani meslekte 29. yılınızda başöğretmenlik gelecek size.

jajacoelho, 53 dk. önce

yoo oldu valla...19. yılımdayım ..1 yıl önce uzman oldum..10 yılı doldurmama gerek yok seneye eylülde başçğretmenim..ömk çıkmasa 9 yıl daha bekleyecektim


sairbey
Aday Memur
28 Mayıs 2024 18:21

Teşekkürler hocam İnşallah sizin dileğiniz de yerine gelir. Uzman ogretmensiniz diye tahminim var ama kaçıncı yılınız lodos hocam? İlk taslak uygulansa elbette dediğiniz gibi camiada daha mutlu bir tablo meydana gelirdi. Ancak neylersiniz ki ulke koşulları, multeci konusu, ekonomik göstergeler buna imkan tanımadı anlaşılan hocam.

lodos348, 44 dk. önce

Sairbey hocam çok sağolun tabi düşüncelerimizi paylaştık inşaallah tüm öğretmenlerimize hayırlı olur.


jajacoelho
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 18:21

tam okumadınız sanırım..ilgili yeri ekleyeyim

öğretmenlikte 20 hizmet yılını tamamlayanlara uzman öğretmen olma şartı aranmaksızın başöğretmenlik unvanı alma hakkı tanınacağı,

lodos348, 42 dk. önce

hocam 20 yıla vermiyor diye biliyorum uzmanlıkta 10 yıl geçmesi gerekiyo.yani meslekte 29. yılınızda başöğretmenlik gelecek size.


lodos348
Memur
28 Mayıs 2024 18:24

Aynen hocam gözümden kaçmış çok önemli bizim için ,benimde 22 yılım doldu.

jajacoelho, 38 dk. önce

tam okumadınız sanırım..ilgili yeri ekleyeyim

öğretmenlikte 20 hizmet yılını tamamlayanlara uzman öğretmen olma şartı aranmaksızın başöğretmenlik unvanı alma hakkı tanınacağı,


darkodark
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 18:25

EBS açıklamasında o madde de var hocam.

*Kariyer basamaklarında sınavlar kaldırılacak.

* 10. Yılda sınavsız uzman öğretmenlik,

** 10 yıl uzmanlıkta kalana sınavsız başöğretmenlk

*** 20. Yılını tamamlayan öğretmenlerin uzmanlık süresine bakılmaksızın başöğretmenlik verilecek.

Ebs sürelerin 5 ve 10 yıl olmasını istiyor, en azından 8-15 yıla düşmeli.

Yine de rotasyon yok, sınavsız başöğretmenlik var demesi de iyi

lodos348, 42 dk. önce

hocam 20 yıla vermiyor diye biliyorum uzmanlıkta 10 yıl geçmesi gerekiyo.yani meslekte 29. yılınızda başöğretmenlik gelecek size.


sairbey
Aday Memur
28 Mayıs 2024 18:27

Normaldir hocam yorulmuşsunuz, size de şimdiden başogretmenliginiz hayırlı olsun

lodos348, 35 dk. önce

Aynen hocam gözümden kaçmış çok önemli bizim için ,benimde 22 yılım doldu.


lodos348
Memur
28 Mayıs 2024 18:30

Çok teşekkürler Sairbey hocam hepimize hayırlı olsun tekrardan.

sairbey, 32 dk. önce

Normaldir hocam yorulmuşsunuz, size de şimdiden başogretmenliginiz hayırlı olsun


jajacoelho
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 18:31

bu haliyle 20 ise sıkı pazarlıkla 15 e olmuyorsa en kötü 18 e düşürülür

sairbey, 32 dk. önce

Normaldir hocam yorulmuşsunuz, size de şimdiden başogretmenliginiz hayırlı olsun


hilalogtmrn
Aday Memur
28 Mayıs 2024 18:43

Gene diyorum Allah herkesin kabine göre nasip kısmet versin ve kalbinin ekmeğini ne ise onu avucuna koysun inşallah. Rotasyon geçmişte denendi ve olmadığı görüldü, aynı şekilde mahkemeden döndü. Şimdi Sayın Yusuf TEKİN den ricam şudur, Lütfen seminer konusunda 1 gün yüz-yüze dışında (ki o da kurul toplantısı amaclı) diğer 4 günü Allah rızasına online yapsın. Mahmut OZER Bey in yapılanamacı ve hoşnutluk yaratan düzenlemesini, ara-tatil konusu da dahil olmak üzere al.aşağı etmesinler. Böyle yapabilirse bu camia her şeye ragmen kendisine ısınacaktır. Çünkü bakan bey ani kararlarıyla, sahadan uzak icraatleeiyle inanın hepimizi çok yordu

hilalogtmrn, 2 saat önce

Kendilerinden büyüğe saygısı olmayanın iöğretmenliği gecin insanlığından ne hayır beklersin ki? Millete ne çete ne tayfa ne dinozor diye çirkef atanların haddi hesabı kalmamıştı, ki özellikle de o ogretmenimsi hatun varlık şimdi 1 bardak su ile kendini sogutabilirsin vslm


hasanpoy2007
Aday Memur
28 Mayıs 2024 18:54

Yetkili sendikayı kim ırgalar, hükumet ne derse o. Kamuoyundan tepki gelince anara...


darkodark
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 18:54

Hocam benim okuduğum ve il başkanından duyduğum kadarıyla önceki Bakan Bey ile EBS "8-16 yıl" olarak görüşmüş, EBS "5-10 olsun diye uğraşıyoruz ama en azından "8-16" garanti demişti.

Şimdi tasarruf tedbiri denip 10-20 yıla geri dönmüştür belki de.

jajacoelho, 28 dk. önce

bu haliyle 20 ise sıkı pazarlıkla 15 e olmuyorsa en kötü 18 e düşürülür

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