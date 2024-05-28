Rotasyon Yokmuş

Eğitim Birsen Genel sekreteri TWİTTER ALINTI
***ÖMK TAKİBİMİZ DEVAM EDİYOR***
Bugün Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle, TBMM?ye sevk edilmesi beklenen Öğretmelik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
Taslakta;
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Öğretmene rotasyona dair herhangi bir hükme yer verilmeyeceği,
Öğretmen istihdamında ve mesleğe girişte Öğretmen Akademisi eliyle bir hazırlık ve adaylık sürecinin yürürlüğe konulacağı,
Öğretmen istihdamında, akademiye girişte KPSS puan üstünlüğünün esas alınarak mülakat uygulamasının kaldırılacağı,
Kariyer basamaklarında ilerleme sürecinde yazılı sınavın kaldırılarak hizmet süresi ve eğitim çalışmalarının esas alınacağı,
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Öğretmenlikte 10 hizmet yılını tamamlayanlara uzman öğretmenlik; uzman öğretmenlikte 10 hizmet yılını tamamlayanların başöğretmen unvanı almaya hak kazanacağı; öğretmenlikte 20 hizmet yılını tamamlayanlara uzman öğretmen olma şartı aranmaksızın başöğretmenlik unvanı alma hakkı tanınacağı,
Eğitim kurumu yöneticiliğinde Akademi tarafından yönetici yetiştirme programı uygulanacağı; bu programa girişin yazılı ve/veya sözlü sınavla gerçekleştirileceği; program sonunda yapılacak yazılı sınav puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacağı,
Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında, ilçe grupları belirlenerek norm kadro fazlası öğretmenin bulunduğu ilçe öncelikli olmak üzere ilçe grupları içinde atama yapılacağı,
Öğretmene yönelik şiddete karşı, bu fiillerin tutuklama nedeni sayılacağı, cezanın yarı oranda artırılacağı, hapis cezalarının ertelenmeyeceği şeklinde düzenleme yapılacağı,
Öğretmenlere, öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi sürecinde Akademide görev alma imkânı getirileceği,
Öğretmen Akademisi tarafından 30 ilde kurulacak merkezlerle hazırlık eğitimi ve sair eğitim süreçlerinin yürütüleceği,
İfade edilmiştir.
Eğitim Birsen Genel sekreteri TWİTTER ALINTI
***ÖMK TAKİBİMİZ DEVAM EDİYOR***
Bugün Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle, TBMM?ye sevk edilmesi beklenen Öğretmelik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
Taslakta;

Öğretmene rotasyona dair herhangi bir hükme yer verilmeyeceği,
Öğretmen istihdamında ve mesleğe girişte Öğretmen Akademisi eliyle bir hazırlık ve adaylık sürecinin yürürlüğe konulacağı,
Öğretmen istihdamında, akademiye girişte KPSS puan üstünlüğünün esas alınarak mülakat uygulamasının kaldırılacağı,
Kariyer basamaklarında ilerleme sürecinde yazılı sınavın kaldırılarak hizmet süresi ve eğitim çalışmalarının esas alınacağı,

Öğretmenlikte 10 hizmet yılını tamamlayanlara uzman öğretmenlik; uzman öğretmenlikte 10 hizmet yılını tamamlayanların başöğretmen unvanı almaya hak kazanacağı; öğretmenlikte 20 hizmet yılını tamamlayanlara uzman öğretmen olma şartı aranmaksızın başöğretmenlik unvanı alma hakkı tanınacağı,
Eğitim kurumu yöneticiliğinde Akademi tarafından yönetici yetiştirme programı uygulanacağı; bu programa girişin yazılı ve/veya sözlü sınavla gerçekleştirileceği; program sonunda yapılacak yazılı sınav puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacağı,
Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında, ilçe grupları belirlenerek norm kadro fazlası öğretmenin bulunduğu ilçe öncelikli olmak üzere ilçe grupları içinde atama yapılacağı,
Öğretmene yönelik şiddete karşı, bu fiillerin tutuklama nedeni sayılacağı, cezanın yarı oranda artırılacağı, hapis cezalarının ertelenmeyeceği şeklinde düzenleme yapılacağı,
Öğretmenlere, öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi sürecinde Akademide görev alma imkânı getirileceği,
Öğretmen Akademisi tarafından 30 ilde kurulacak merkezlerle hazırlık eğitimi ve sair eğitim süreçlerinin yürütüleceği,
İfade edilmiştir.