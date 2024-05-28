Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Mayıs 2024 18:40
Jandarma A16F01 maddesinden elenme

Merhabalar jandarma uzman adayıyım hastane muayenesinde psikiyatri bölümünde 7-8 sene önce ilaç geçmişim olduğu çıktı ama şuan sağlam olduğum yazıyor doktor açıklamasında heyet raporu sonucunda ise 23.madde kapsamında A16F01 uzman erbaş olamaz verdiler itiraz etsem sonucu değiştirme ihtimalim var mıdır?

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