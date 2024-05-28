İl Dışı Görevlendirme

hocam nişanlıyım şu an, düğün ekimde olcak. bu sebeple görevlendirmeyi sordum. çünkü tayin tarihleri dışında kalıyor. Meb ve TSK arasında protokol var vs diyorlar. acaba görevlendirme isteyebiliyor mu öğrenmek istedim

hocam nişanlıyım şu an, düğün ekimde olcak. bu sebeple görevlendirmeyi sordum. çünkü tayin tarihleri dışında kalıyor. Meb ve TSK arasında protokol var vs diyorlar. acaba görevlendirme isteyebiliyor mu öğrenmek istedim

bahçesaray, 2 saat önce sözleşmeli iseniz zor kadrolu ise ihtimal özür grubu dururken ?