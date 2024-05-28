Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 19:29
İl Dışı Görevlendirme
Doğuda kadrolu bir öğretmen, doğuda asker olan eşinin yanına tayin tarihleri dışında görevlendirme isteyebilir mi? Örneğin Ekim ayında..

bahçesaray
Memur
28 Mayıs 2024 19:39
sözleşmeli iseniz zor kadrolu ise ihtimal özür grubu dururken ?

aa.gülçiçek1100
Aday Memur
28 Mayıs 2024 19:50
hocam nişanlıyım şu an, düğün ekimde olcak. bu sebeple görevlendirmeyi sordum. çünkü tayin tarihleri dışında kalıyor. Meb ve TSK arasında protokol var vs diyorlar. acaba görevlendirme isteyebiliyor mu öğrenmek istedim
bahçesaray, 2 saat önce
sözleşmeli iseniz zor kadrolu ise ihtimal özür grubu dururken ?

bahçesaray
Memur
28 Mayıs 2024 20:46
niye zorluyorsunuz ki resmi nikah yapın ,geçin düğünü daha sonra da yaparsınız

shadesofcool
Aday Memur
28 Mayıs 2024 20:58

Bahsettiğiniz protokol zaten mazeret tayinlerinde uygulanıyor. İl dışı görevlendirme zor bir seçenek çünkü zaten tayin hakkınız var, nikah yaparsınız.

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