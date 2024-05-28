Şırnak Tercihi Hakkında

devrem şırnak merkez sakın yazma 12/13 ten evler baslıyor kiralar oda en dusugu ve dag bayır hep merkez yokuşlu kar yagıyor rezil oluyosun idil yaz cizre yaz bence benden tavsiye en iyiysi idil ama

devrem şırnak merkez sakın yazma 12/13 ten evler baslıyor kiralar oda en dusugu ve dag bayır hep merkez yokuşlu kar yagıyor rezil oluyosun idil yaz cizre yaz bence benden tavsiye en iyiysi idil ama