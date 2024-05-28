Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2024 19:53
Şırnak Tercihi Hakkında
İlk kez doğuya tayin gidiyorum, tayinim Şırnak iline çıktı, tercihlerimi yapıcam il merkezi veya hangi ilçeleri tercih etmem gerekiyor konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgi verebilirler mi teşekkür ederim.

sancak bayrak
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 19:59

İlk sıraya İdil yaz,sonra Silopi üçe cizre.idil en iyisi havalanına 15 dakika,en rahat ilçesi herkez İdil yazıyor da şansa bağlı.


Kahraman5590
Aday Memur
28 Mayıs 2024 20:07
Şırnak merkeze ne dersin hocam, merkeze de iyi diyolar
sancak bayrak, 2 saat önce

İlk sıraya İdil yaz,sonra Silopi üçe cizre.idil en iyisi havalanına 15 dakika,en rahat ilçesi herkez İdil yazıyor da şansa bağlı.


coderart
Memur
28 Mayıs 2024 20:16

Merkez gerçek 12/36 çalışıyormuş sanırım, iş yönünden rahatmış


Kahraman5590
Aday Memur
28 Mayıs 2024 21:15
Peki şırnakta çift şark yapabilmek için nerede çalışmak gerekiyor

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Aday Memur
28 Mayıs 2024 21:20
devrem şırnak merkez sakın yazma 12/13 ten evler baslıyor kiralar oda en dusugu ve dag bayır hep merkez yokuşlu kar yagıyor rezil oluyosun idil yaz cizre yaz bence benden tavsiye en iyiysi idil ama
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