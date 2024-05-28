Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 19:57
Zorla müdür yardımcılığı görevi verilebilir mi?

Merhaba arkadaşlar kasabadaki bir lisede müdür yardımcısı kadrosu boşsa kimse tercih etmiyor ve öğretmenlerde bu görevi yapmak istemiyorsa müdür yardımcılığı görevlendirmesi neye göre yapılıyor?? Resen verilme durumu var mı?


Velocıraptor
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 20:04

var.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 20:05

Yok


mıcheal owen
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 20:08

Hocam kesin bilgi mi üstteki arkadaş var yazmış

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Yok


araftaki vatandaş
Şef
28 Mayıs 2024 20:17
var.

bahçesaray
Memur
28 Mayıs 2024 20:45
var il idaresi kanuna göre

TayfurG01
Şef
28 Mayıs 2024 21:22

Geldiğimiz nokta bu işte.Müdür yardımcılığı hamallık kimse rahatını bozmak istemiyor bak hocalarım okulunuzda huzur kalmaz,ekdersinizi bile alamassınız vaktinde,rapor,izin eokul,mebbis onların yükü sizin on katınız yirmi katınız.Ağzının dolusu konuşuyorlardı idareciler hakkında.Resen verilir tabi işleri yapan biri olacak içinizden.


mıcheal owen
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 21:29

Hocam ben hiçbir &#382;aman idarecilerin ek dersine zorluğuna laf etmedim. Ek derslerin kesinlikle artması lazım en azından idareci tazminatı olması lazım. Bir 6 yaptım rica minnet daha da düşünmüyorum açıkçası.

TayfurG01, 18 dk. önce

Geldiğimiz nokta bu işte.Müdür yardımcılığı hamallık kimse rahatını bozmak istemiyor bak hocalarım okulunuzda huzur kalmaz,ekdersinizi bile alamassınız vaktinde,rapor,izin eokul,mebbis onların yükü sizin on katınız yirmi katınız.Ağzının dolusu konuşuyorlardı idareciler hakkında.Resen verilir tabi işleri yapan biri olacak içinizden.

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