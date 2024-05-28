Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 20:04
Uzman ve başöğretmenlik hakkında

Eğitim birsenden yetkili arkadaş uzman öğretmenlik süresinin 10 yıl, başöğretmenlik suresinin ise uzmanlıkta bekleme şartı olmaksızın 20 yıl olacağını söyledi. Ayrıca rotasyon ve öğretmenlere ceza içeren maddelerin de bulunmayacağını söyledi. Eğitim akademisi ise yeni atanan öğretmenlerin gelişimi için açılacak.

Saygıdeğer arkadaşlar günlerdir burda birileri tarafından medyaya servis edilen asılsız haberleri tartışıp durduk. Lütfen hepinizin içi rahat olsun. Sayın cumhurbaşkanımız öğretmenleri mutlu edecek bir yasa taslağı hazırlatıyordur. Sayın cumhurbaşkanımıza güvenim sonsuz.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 20:07

Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim hocam. Eğitim birsen genel sekreteri de twit atmış bu konuda. Uzman öğretmenlik 10 yıl, başöğretmenlik ise 20 yıl olacak ve bunun için uzmanlıkta bekleme süresi olmayacak. Ayrıca rotasyon da yok. İnşallah görüşmeler sonunda uzmanlık 8 yıl başöğretmenlik 16 yıla düşer.


beyazdag06
Memur
28 Mayıs 2024 20:09
Umarım ironi yapıyorsundur

Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
28 Mayıs 2024 20:11

İroni falan yapmıyorum hocam. Eğitim birsen zaten bu konuda açıklama yaptı. Ortalıkta dolaşan bir sürü asılsız iddaya son noktayı koydu.

beyazdag06, 2 saat önce
Umarım ironi yapıyorsundur

beyazdag06
Memur
28 Mayıs 2024 20:15
Sayın hocam öyle bir bilgi vermişsiniz ki sanki eğitimbirsen çok önemli bir kazanım bilgisi vermiş gibi.. İşte adama eşeğini kaybettirir sonra aynı eşşeği bulup teşekkür ettiriyorlar. Zaten 10 yıldı uzmanlık ve yine zaten baş öğretmenlik bekleme süresi 10 yıldı. Yani değişen pek bir şey yok. Önce uzmanlık 5 dediler 8 i kabul ettirdiler. Sonra tekrar 10 dediler bu mu yani seni öyle mutlu eden şey?? Yoksa rotasyon olmayışı mı seni enok ilgilendiriyor kişisel düşünüp o mu seni çok mutlu etti.. Neuse en kalabalık camiamızdan her geçen gün daha da umutsuz oluyorum
Hukukcu-hoca, 1 saat önce

İroni falan yapmıyorum hocam. Eğitim birsen zaten bu konuda açıklama yaptı. Ortalıkta dolaşan bir sürü asılsız iddaya son noktayı koydu.


Özgürlükzamanı
Aday Memur
28 Mayıs 2024 20:15

Arkadaşlar bu 20.yıl bir kere olmayacaktır sanırım. Mesela 17. Yılını çalışan arkadaşlar 10 yıl değil 3 yıl bekleyecektir başögretmen olmak için


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 20:18

Hocam 20 yılını dolduran isterse 1 yıllık uzman öğretmen olsun başöğretmenlik alacak. 10 yıl uzmanlıkta bekleme şartı olmayacak.

beyazdag06, 1 saat önce
Sayın hocam öyle bir bilgi vermişsiniz ki sanki eğitimbirsen çok önemli bir kazanım bilgisi vermiş gibi.. İşte adama eşeğini kaybettirir sonra aynı eşşeği bulup teşekkür ettiriyorlar. Zaten 10 yıldı uzmanlık ve yine zaten baş öğretmenlik bekleme süresi 10 yıldı. Yani değişen pek bir şey yok. Önce uzmanlık 5 dediler 8 i kabul ettirdiler. Sonra tekrar 10 dediler bu mu yani seni öyle mutlu eden şey?? Yoksa rotasyon olmayışı mı seni enok ilgilendiriyor kişisel düşünüp o mu seni çok mutlu etti.. Neuse en kalabalık camiamızdan her geçen gün daha da umutsuz oluyorum

Anuşirvann
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 20:24

Benim aklıma çok güzel bir deyim geldi. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek :))

Şaka bir yana tek olumlu gelişme 20 yılını tamamlayan öğretmenlerin başöğretmen olacak olmasıdır. Başka da kayda değer birşey yok


beyazdag06
Memur
28 Mayıs 2024 20:26
Bunda bile bir haksızlık söz konusu tam adalet sağlanmıyor da neyse.. Sevincinizi kırmak istemiyorum
Uzman-karacalı, 1 saat önce

Hocam 20 yılını dolduran isterse 1 yıllık uzman öğretmen olsun başöğretmenlik alacak. 10 yıl uzmanlıkta bekleme şartı olmayacak.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 20:28

Bunda ne haksızlık var hocam onu anlayamadım. 20 yılını dolduran herkes başöğretmenlik alacak. Sonuçta kanun herkes için geçerli. Ama süreler uzun deseniz o konuda ben de aynı görüşteyim. Benim kanaatime göre uzmanlık 7 yıl başöğretmenlik 15 yıl olmalı

beyazdag06, 1 saat önce
Bunda bile bir haksızlık söz konusu tam adalet sağlanmıyor da neyse.. Sevincinizi kırmak istemiyorum

mıcheal owen
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 20:31

Verilen söz var baba neyin teşekkürü uzmanlık 5 yıla düşecekti


Thalesemre
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 20:34

Hocam ben ta geçen sene demiştim süre düşmeyecek. Ama millet burda polyanacılık yaptı. Mahmut özer kalsaydı belki düşerdi. Tek kayda değer olumlu gelişme başöğretmenlik için 10 yıl uzmanlıkta bekleme süresi olmayacak.

mıcheal owen, 1 saat önce

Verilen söz var baba neyin teşekkürü uzmanlık 5 yıla düşecekti


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
28 Mayıs 2024 20:39

Hocam ben de sürelerin düşmesini istiyorum elbette. Ayrıca rotasyon da beni etkilemiyor zira bulunduğum okulda 2 yıldır görev yapıyorum. Rotasyonun çıkmayacağı zaten belliydi.

beyazdag06, 1 saat önce
Sayın hocam öyle bir bilgi vermişsiniz ki sanki eğitimbirsen çok önemli bir kazanım bilgisi vermiş gibi.. İşte adama eşeğini kaybettirir sonra aynı eşşeği bulup teşekkür ettiriyorlar. Zaten 10 yıldı uzmanlık ve yine zaten baş öğretmenlik bekleme süresi 10 yıldı. Yani değişen pek bir şey yok. Önce uzmanlık 5 dediler 8 i kabul ettirdiler. Sonra tekrar 10 dediler bu mu yani seni öyle mutlu eden şey?? Yoksa rotasyon olmayışı mı seni enok ilgilendiriyor kişisel düşünüp o mu seni çok mutlu etti.. Neuse en kalabalık camiamızdan her geçen gün daha da umutsuz oluyorum

mıcheal owen
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 20:43

Hocam Yusuf Tekin öğretmenlere 8-16 demiş o da olmadı

Thalesemre, 1 saat önce

Hocam ben ta geçen sene demiştim süre düşmeyecek. Ama millet burda polyanacılık yaptı. Mahmut özer kalsaydı belki düşerdi. Tek kayda değer olumlu gelişme başöğretmenlik için 10 yıl uzmanlıkta bekleme süresi olmayacak.


Anuşirvann
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 20:45

Hocam yusuf tekin hiçbir zaman bunu söylemedi. Bu idda burdaki bir ya da birkaç kişinin iddasıydı.

mıcheal owen, 57 dk. önce

Hocam Yusuf Tekin öğretmenlere 8-16 demiş o da olmadı


GeT_LoST
Aday Memur
28 Mayıs 2024 21:01

Verdiği sözleri bir bir yiyen bakanlığa mi teşekkür edeceğiz... haftalardır beklettikleri için mi yoksa...

Büyük bir kazanımmış gibi gösteren sendikalara da teşekkür ediyor muyuz.


Özgürlükzamanı
Aday Memur
28 Mayıs 2024 21:11

Bence 8-16 gelecektir. Pazarlık payı olsun demişlerdir. 5-10 olmasın diye

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