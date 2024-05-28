Uzman ve başöğretmenlik hakkında

Sayın hocam öyle bir bilgi vermişsiniz ki sanki eğitimbirsen çok önemli bir kazanım bilgisi vermiş gibi.. İşte adama eşeğini kaybettirir sonra aynı eşşeği bulup teşekkür ettiriyorlar. Zaten 10 yıldı uzmanlık ve yine zaten baş öğretmenlik bekleme süresi 10 yıldı. Yani değişen pek bir şey yok. Önce uzmanlık 5 dediler 8 i kabul ettirdiler. Sonra tekrar 10 dediler bu mu yani seni öyle mutlu eden şey?? Yoksa rotasyon olmayışı mı seni enok ilgilendiriyor kişisel düşünüp o mu seni çok mutlu etti.. Neuse en kalabalık camiamızdan her geçen gün daha da umutsuz oluyorum

Sayın hocam öyle bir bilgi vermişsiniz ki sanki eğitimbirsen çok önemli bir kazanım bilgisi vermiş gibi.. İşte adama eşeğini kaybettirir sonra aynı eşşeği bulup teşekkür ettiriyorlar. Zaten 10 yıldı uzmanlık ve yine zaten baş öğretmenlik bekleme süresi 10 yıldı. Yani değişen pek bir şey yok. Önce uzmanlık 5 dediler 8 i kabul ettirdiler. Sonra tekrar 10 dediler bu mu yani seni öyle mutlu eden şey?? Yoksa rotasyon olmayışı mı seni enok ilgilendiriyor kişisel düşünüp o mu seni çok mutlu etti.. Neuse en kalabalık camiamızdan her geçen gün daha da umutsuz oluyorum