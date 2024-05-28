Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mayıs 2024 20:16
Ömk ile ilgili eğitim birsenden açıklama

Arkadaşlar eğitim birsen genel sekreteri ömk ile ilgili twit atmış. Günlerdir burda dolaşan asılsız haberlere nihayet son nokta koyuldu. Rotasyon yok. Ayrıca 20 yılını dolduran tüm öğretmenlerimiz uzmanlıkta belli bir bekleme süresi olmadan başöğretmenlik alacak. Uzmanlık süresi 10 yıl kalıyor. Umarım görüşmeler sonucunda bu süreler düşer.

https://x.com/talatyavuz29/status/1795420137626927505?t=sODn9ieMHqXcDr5FySuoCw&s=19


Anuşirvann
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 20:21

Keşke bu açıklama çok önceden yapılsaydı. Günlerce bir sürü farazi şeyler ortalıkta konuşuldu. Ama yine de buna sevindim diyemem. Çünkü sürelerde değişme yok. Sadece başöğretmenlik için uzmanlıkta bekleme süresi olmayacak. Olması gereken uzman öğretmenlik 8 yıl başöğretmenlik ise 16 yıl olmalıydı.


Kumrukardelen
Şef
28 Mayıs 2024 20:25

Uzmanlık süresi düşmemiş. Oysa söz verilmişti düşecek diye.


Thalesemre
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 20:32

Kanun bu haliyle çıkarsa tek olumlu gelişme 20 yılını dolduran herkesın başöğretmenlik alacak olmasıdır. Bunun dışında kayda değer bir gelişme yok. Uzmanlık süresi yine 10 yıl kalıyor. Ayrıca rotasyonun da olmayacağı belliydi.


Anuşirvann
Genel Müdür
28 Mayıs 2024 20:41

Bu arada olan şu birkaç gündür rotasyon gelecek diye zil takıp oynayan birkaç garibana oldu. Hevesleri kursaklarında kaldı garibanların :))


GeT_LoST
Aday Memur
28 Mayıs 2024 20:50

Büyük iş mi yapmış oldu şimdi ebs...


silivripdr
Daire Başkanı
28 Mayıs 2024 20:52

gariban dediğin kul hakkı. doğu görevi yapmayan kimseye hakkımı helal etmiyorum. afları getiren bakanlara da.

Anuşirvann, 1 saat önce

Bu arada olan şu birkaç gündür rotasyon gelecek diye zil takıp oynayan birkaç garibana oldu. Hevesleri kursaklarında kaldı garibanların :))


Özgürlükzamanı
Aday Memur
28 Mayıs 2024 20:54

Ewet rotasyon gelecek diye Yusuf candır diyen arkadaş nerde acaba. Sımdi yazsaya nerede acaba.Bizler hep kendi işimize geleni savundukça bir yere varamayız.

Anuşirvann, 1 saat önce

Bu arada olan şu birkaç gündür rotasyon gelecek diye zil takıp oynayan birkaç garibana oldu. Hevesleri kursaklarında kaldı garibanların :))


63fenci
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 20:59

Meslek büyüklerinin hor görüldüğünü,itilip kakıldığını da görmüş olduk.


zaytung41
Şef
28 Mayıs 2024 21:03

Amaçları şube müdürlerine, ilçe müdürlerine başöğretmen vs tazminatı verdirmek. Sınıfta derse girmeyen öğrenci yüzü görmeyen adamlara ne alaka tazminat? O zaman öğretmenler de onların aldığı kıdem tazminatı, sınav komisyon ücretlerini alsın. Yöneticilerin neredeyse tamamı EBS li olduğu için onları gözetiyorlar.


yeni_müdür
Aday Memur
28 Mayıs 2024 21:08

Rotasyon kesin iptal mi


windows7
Şube Müdürü
28 Mayıs 2024 21:16
bu açıklamadan öyle anlaşılıyor
yeni_müdür, 33 dk. önce

Rotasyon kesin iptal mi

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