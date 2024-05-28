Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2024 21:04
2024 Gümüşhane hakkında bilgi
selamın aleyküm herkese hayırlı olsun gönlünüzce olmuştur umarım tayinler (zor ama neyse) Gümüşhane nasıldır ilçelerinde lojman durumları nasıl ? evler doğalgazlı mı? internet alt yapısı var mı özel hastane var mı? bilgi veren olursa çok sevinirim Allah a emanet olun

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