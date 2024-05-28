2024 Gümüşhane hakkında bilgi

selamın aleyküm herkese hayırlı olsun gönlünüzce olmuştur umarım tayinler (zor ama neyse) Gümüşhane nasıldır ilçelerinde lojman durumları nasıl ? evler doğalgazlı mı? internet alt yapısı var mı özel hastane var mı? bilgi veren olursa çok sevinirim Allah a emanet olun

selamın aleyküm herkese hayırlı olsun gönlünüzce olmuştur umarım tayinler (zor ama neyse) Gümüşhane nasıldır ilçelerinde lojman durumları nasıl ? evler doğalgazlı mı? internet alt yapısı var mı özel hastane var mı? bilgi veren olursa çok sevinirim Allah a emanet olun