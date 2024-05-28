Gümüşhane 2024 atama

lojman çıkma durumu imkansız sayılır. sırada bekleyen çok kişi var. merkez ve kelkitte doğalgaz var diye biliyorum. çalışma açısından çok rahattır çoğu yer 12/36 çalışır. merkezde kiralar yüksektir.

lojman çıkma durumu imkansız sayılır. sırada bekleyen çok kişi var. merkez ve kelkitte doğalgaz var diye biliyorum. çalışma açısından çok rahattır çoğu yer 12/36 çalışır. merkezde kiralar yüksektir.