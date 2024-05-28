Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2024 21:04
Gümüşhane 2024 atama

selamın aleyküm herkese hayırlı olsun gönlünüzce olmuştur umarım tayinler (zor ama neyse) Gümüşhane nasıldır ilçelerinde lojman durumları nasıl ? evler doğalgazlı mı? internet alt yapısı var mı özel hastane var mı? bilgi veren olursa çok sevinirim Allah a emanet olun


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
29 Mayıs 2024 20:33
lojman çıkma durumu imkansız sayılır. sırada bekleyen çok kişi var. merkez ve kelkitte doğalgaz var diye biliyorum. çalışma açısından çok rahattır çoğu yer 12/36 çalışır. merkezde kiralar yüksektir.
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