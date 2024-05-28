CTE EŞ DURUMU TAYİNİ

Arkadaşlar merhaba, eşim mebte öğretmen, tayin başvuruları başlicak haftaya, bizim bak. geçen senenin eş durumu atamada istenecek belgelerin arasinda " Eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibarıyla kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmadığına dair belge" isteniyor böyle bir belgeyi zorunlu hizmet dışında hangi kurum verebilirki böle birşey kafamızı karıştırdı cte eş durumu tayin olan arkadaşlar paylaşım yaparsaniz çok sevinirim

Arkadaşlar merhaba, eşim mebte öğretmen, tayin başvuruları başlicak haftaya, bizim bak. geçen senenin eş durumu atamada istenecek belgelerin arasinda " Eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibarıyla kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmadığına dair belge" isteniyor böyle bir belgeyi zorunlu hizmet dışında hangi kurum verebilirki böle birşey kafamızı karıştırdı cte eş durumu tayin olan arkadaşlar paylaşım yaparsaniz çok sevinirim