Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Mayıs 2024 22:03
3 günlük aylık kesimi
1.5 sene önce soruşturma açıldı basit bir konudan soruşturmacı 3 günlük aylık kesimi istedi. son savunmayı vereli 1 seneyi geçti halen ceza gelmedi . Sizce dosya kapatılmış mıdır?

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