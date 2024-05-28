Polis lojmanı açıklanma süresi

Herkese merhaba bu yıl ilk doğu görevini yapacağım. Şimdi il ve ilçe tercihleri yapılacak. Merak ettiğim husus yerler belli olduktan ne zaman sonra lojmana başvuru yapılıyor ve akabinde lojman sonuçları kaç gün içinde belli oluyor. lütfen bilgisi ve tecrübesi olanlar yardımci olursa çok memnun olurum

Herkese merhaba bu yıl ilk doğu görevini yapacağım. Şimdi il ve ilçe tercihleri yapılacak. Merak ettiğim husus yerler belli olduktan ne zaman sonra lojmana başvuru yapılıyor ve akabinde lojman sonuçları kaç gün içinde belli oluyor. lütfen bilgisi ve tecrübesi olanlar yardımci olursa çok memnun olurum