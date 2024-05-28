Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2024 22:37
Lütfen yardım edin eğitim durumu tayin nasıl yapabilirim

Hatayda 2. Şarkım bitti ipka verdim evimde yıkılmıştı hatayda konternirdayim ailecek ama ipka kabul olmadı mersin cikti. Oğlum lgs ye gircek eğer hatayda fen lisesi kazanirsa nasıl iptal ederim tayini nasıl bir yol izlemeliyim yoksa oğlum hatayda fen lisesi kazansada bana yinede git derlermi bana yardım edin yol.yontem konusunda

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