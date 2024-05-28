Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Mayıs 2024 23:04
TSK ASTSUBAY MI JANDARMA UZMAN MI

Arkadaşlar dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa başvurmuştum büyük ihtimal tercihlerimden tankçı sınıfı gelecek tahminimce.Ayriyeten jandarma uzmanlığa da başvurdum ve kazandım.Sizce hangisini seçmeliyim.Hangisi daha rahattır ve avantajlıdır.


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
28 Mayıs 2024 23:36

sözleşmeli fark etmez diyosan uzmana git


Kaley Çokaç
Aday Memur
28 Mayıs 2024 23:38

Astsubay muvazzaf kadrolu,uzmanlık sözleşmeli.Ben onlara bakmıyorum.Hangisi sizce daha kolay ve nedenlerini de yazar mısınız?

OKYANUSÇİCEĞİ, 33 dk. önce

sözleşmeli fark etmez diyosan uzmana git

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