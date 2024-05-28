Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mayıs 2024 23:12
Aynı aileden olup aynı kurumda çalışmak

Arkadaşlar merhaba iki kardeş aynı kurumda aynı birimde çalışabilir mi ya da çalışamaz mı böyle bir genelge var mıdır


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
28 Mayıs 2024 23:35

neden çalışmasın

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