Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mayıs 2024 02:10
Süt İzni

Merhabalar arkadaşlar eşim acil servis hekimi, bu ayın sonunda annelik izni bitiyor ve göreve başlayacak kuruma bu hafta içerisinde süt izni hakkında dilekçe vereceğiz ancak bir şey merak ediyoruz resmi tatillerde süreç nasıl işliyor ? Mesela memurun normalde 20 gun mesaisi varsa, haziran ayında kurban bayramı ile birlikte 17 gün mesaisi olacak. Bizim bu süreç nasil olacak ? Bayramda da çalışacak mı ? Ayrıca eşimin %70 engelli raporu mevcut kuruma sözlü olarak söylemiştik ancak resmi dilekçe girisi yaptırmamıştık başka şehre görevlendirme gelince dilekçeyi verip görevlendirmeyi iptal ettirmiştik ancak mesai ile ilgili bir talepte bulunmadık kuruma. Resmi tatillerde faydası olursa diye dile getirmek istedim. Teşekkürler şimdiden herkese

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