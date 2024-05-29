Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 02:37
Engelli raporu nedeniyle şarktan muaf olunur mu?

annemin %91 engelli raporu var 2.şarktan muaf olunur mu bilgi sahibi olan var mı


tastase
Aday Memur
29 Mayıs 2024 09:05
yönetmelikte yok muafiyet olmaz
Toplam 1 mesaj

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