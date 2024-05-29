Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mayıs 2024 02:49
Kademe ilerlemesinde hata
2014 Eylülde atandım, zorunlu hizmetten dolayı verilen 2 yıla 1 kademe ilerlemesi 2016da değil 2017de işlenmiş. Buna bağlı olarak diğer senelerde de hata olduğu için şu an 1 kademe gerideyim. Bununla ilgili olarak itiraz hakkım var mıdır?

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