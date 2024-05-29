Kademe ilerlemesinde hata

2014 Eylülde atandım, zorunlu hizmetten dolayı verilen 2 yıla 1 kademe ilerlemesi 2016da değil 2017de işlenmiş. Buna bağlı olarak diğer senelerde de hata olduğu için şu an 1 kademe gerideyim. Bununla ilgili olarak itiraz hakkım var mıdır?

2014 Eylülde atandım, zorunlu hizmetten dolayı verilen 2 yıla 1 kademe ilerlemesi 2016da değil 2017de işlenmiş. Buna bağlı olarak diğer senelerde de hata olduğu için şu an 1 kademe gerideyim. Bununla ilgili olarak itiraz hakkım var mıdır?