acil ! işe gitme isteksizliği nasıl yenilir?

merhaba. yaklaşık 7 iş günü oldu işe gitmek istemiyorum. gitmiyorum da. başıma gelebilecek acı tatlı olaylar maalesef motive etmiyor. kalkamıyorum bile yerimden. ben memurum. depresyon anksiyete ve okb (takıntı) tedavisi görüyorum. ilaçlarım yüksek dozda. olacakları düşünüyorum yani felaket senaryolarını; yine olmuyor! bunun sebebi nedir ? 2. bu isteksizlik durumu nasıl yenilir ?

merhaba. yaklaşık 7 iş günü oldu işe gitmek istemiyorum. gitmiyorum da. başıma gelebilecek acı tatlı olaylar maalesef motive etmiyor. kalkamıyorum bile yerimden. ben memurum. depresyon anksiyete ve okb (takıntı) tedavisi görüyorum. ilaçlarım yüksek dozda. olacakları düşünüyorum yani felaket senaryolarını; yine olmuyor! bunun sebebi nedir ? 2. bu isteksizlik durumu nasıl yenilir ?