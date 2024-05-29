Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


29 Mayıs 2024 07:47
İşe gitme isteksizliği nasıl yenilir?

merhaba. yaklaşık 7 iş günü oldu işe gitmek istemiyorum. gitmiyorum da. başıma gelebilecek acı tatlı olaylar maalesef motive etmiyor. kalkamıyorum bile yerimden. ben memurum. depresyon anksiyete ve okb (takıntı) tedavisi görüyorum. ilaçlarım yüksek dozda. olacakları düşünüyorum yani felaket senaryolarını; yine olmuyor! bunun sebebi nedir ? 2. bu isteksizlik durumu nasıl yenilir ?


gokhankakiz
Daire Başkanı
29 Mayıs 2024 08:05
depresyonun en şiddetlilerinden olanını yaşıyorum bu arada ve şaka yapmıyorum durum çok ciddi. doktor kontrolünde ağır birçok ilaç kullanıyorum zaten.

Türkçeci_7
Müsteşar
29 Mayıs 2024 08:10

Gecmis olsun acil şifalar diliyorum. Yeni atama haberlerine bakınca insanların çaresizliği sizde şükür ve çalışma isteği doyurmuyor mu ? Eger öyleyse sorun ortamla mi meslekle mi alakalı tayin memurluğa gecis vs bir çözüm bulmak lazım.


gokhankakiz
Daire Başkanı
29 Mayıs 2024 08:44
güncel
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