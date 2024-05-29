İşe gitme isteksizliği nasıl yenilir?

depresyonun en şiddetlilerinden olanını yaşıyorum bu arada ve şaka yapmıyorum durum çok ciddi. doktor kontrolünde ağır birçok ilaç kullanıyorum zaten.

depresyonun en şiddetlilerinden olanını yaşıyorum bu arada ve şaka yapmıyorum durum çok ciddi. doktor kontrolünde ağır birçok ilaç kullanıyorum zaten.