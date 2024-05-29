Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mayıs 2024 08:32
Öğretmenlere Çay Makinesi Yasağı

Karabük'te Safranbolu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında okullar "ısıtıcı çay makinesi" kullanmamalarına yönelik yazı göndermiş.

Beyler zannediyorlar ki çaylar bedava geliyor. Çay paralarını da ve bununla ilgili diğer paraları da biz ödüyoruz. Diğerlerini de siz yazarsınız.


majesteleri7
Şube Müdürü
29 Mayıs 2024 08:35

Her zaman kraldan çok kralcılar çıkar


bulaşşıkk
Memur
29 Mayıs 2024 09:31

Türkiye yüzyılı...


jamett
Şef
29 Mayıs 2024 09:37
elektriğin sayacı ayrı olsun. biz öğretmenler odasındaki proze sayaç taktırdık. sayaç taktırma ucretini de elektrik ucretini de biz karşılıyoruz.

Sevdim-Seni
Genel Müdür
29 Mayıs 2024 09:46

Hic bir isyeri calisanina 1 bardak cayı cok gormez,

Okulda ogretmene çay da yok, yemek de yok, bir bardak su bile yok.


enesmarmara
Memur
29 Mayıs 2024 09:50
Safranbolu'da öğretmenim şu an okulumuzda çay makineleri kaldırıldı.

Tlghca
Memur
29 Mayıs 2024 10:05

MEB'in en güzel yapabildiği şeydir bu. Sorun tespit etmek...Tasarruf tedbiri mi alınacak...sorun ararlar hemen. Bunun adına ısıtıcı deyin lamba deyin fotokopi kağıdı ödeneği deyin ne derseniz...Ama kabul etmedikleri şey...sorun tespit ettikleri şeyin esasında bir soruna çözüm olmuş olmasındır. Öğretmen, gün içerisinde molalarında kendine biraz motivasyon olsun diye biraz kuruyan boğazını ıslatsın diye... kendi imkanları ile hazırladığı çayı bile sorun gören bir MEB var karşımızda. Bundan sonra ben MEB'in yerinde olsam...mesela okul bilgisayarlarını kullanmasına izin vermem...toplatırım hepsini. Tasarruf nihayetinde... Maaş veriyorum o kadar...çözsünler kendileri.. Lambaları sökerim. Elektrik yanıyor boşa masraf...Ben maaş veriyorum öğretmene...gitsin kendi ampulünü taksın. O yüzden...Bence çok yerinde bir karar olmuş...

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