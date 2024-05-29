Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mayıs 2024 08:58
Veri gov için yetkiniz yok diyor!!!

Arkadaşlar özellikle görevlendirme idareci olarak çalışan arkadaşlar için Haziran seminerinde yer seçimi mümkün olmuyor bununla ilgili bir girişimi ya da bilgisi olan var mı sistem düzenlenecek mi acaba?


bahçesaray
Memur
29 Mayıs 2024 09:56
görevlendirme sonlandırılmalı
Toplam 1 mesaj

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