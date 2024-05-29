Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mayıs 2024 09:05
il içi iptali

Bu konuda yol gösterici bir cevap görmediğim için bu başlığı açıyorum. İnsanlar bu gibi meselelerde yalnızca birbirine saldırmış tabiri caizse. Ben il içi atamamanin iptali için mazeret belirtir bir dilekçe verdim sonucunu benden sonraki arkadaşlar bilgi sahibi olsun diye paylaşmayı düşünüyorum.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
29 Mayıs 2024 09:50

İl içinde yerinize biri atanacağı için iptal etmezler.

Velevki cok hayati bir mazeretiniz var ve ettirdiniz okulunuzda norm fazlası olursunuz.

Yerinize biri atanmadıysa dilekcenize bunu belirtmeniz, okulun yazacağı üst yazıda buna da vurgu yapılması ve iptalin herhangi bir idari soruna, hak kaybina neden olmayacağı belirtilirse...

belki isler daha kolay olabilir


metaverse
Memur
29 Mayıs 2024 09:51

gitmeyeceği yere niye tayin ister ki insanlar!


bahçesaray
Memur
29 Mayıs 2024 09:55
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktı
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