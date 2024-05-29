Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Mayıs 2024 09:49
Derece hususu

Bir ilçe belediyesinde eğitmen kadrosunda görevli memurum. Lisans mezunuyum. Üzerine 2 yıllık teknik bölüm okudum. Teknik kadro için unvan değişikliği sınavına gireceğim. (kurum açtığı zaman) teknik diplomamı İnsan Kaynaklarına versem derece almam mümkün mü?


black_sea_28
Genel Müdür
29 Mayıs 2024 10:04

Lisans mezuniyetinizden dolayı zaten derece/kademe almış olmalısınız. Önlisans mezuniyetinizden dolayı ayrıca bir derece/kademe alacağınızı sanmıyorum.


ZEYNEP YENİDOĞAN
Aday Memur
29 Mayıs 2024 10:06

teknik bölüm olma sebebiyle olabilir diye düşünüyorum

black_sea_28, 13 dk. önce

Lisans mezuniyetinizden dolayı zaten derece/kademe almış olmalısınız. Önlisans mezuniyetinizden dolayı ayrıca bir derece/kademe alacağınızı sanmıyorum.

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