Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Mayıs 2024 10:24
Sağlık sebebiyle görev değişikliği mümkün mü?

Bir üniversite hastanesinde hizmetli olarak çalışmaktayım. Hastanede bizden önce göreve başlayan hizmetliler masa başı çalıştırılmasına rağmen ben temizlik personeli olarak çalıştırılıyorum. Kullandığımız temizlik maddeleri ameliyatlı olduğum gözümü rahatsız ediyor. 6331 sayılı isg kanununun 4.maddesinde işverenin "çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alacağı ifadesi yer almakta. Ayrıca tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mezunuyum. Sizce nasıl bir yol izlersem temizlik görevinden uzak veya tds olarak çalışabilirim? Fikir ve görüşlerinizi bekliyorum teşekkürler.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Mayıs 2024 10:32

Öncelikle TDS olarak çalıştırılamazsınız. Daha doğrusu yasal olmaz. İdare bunu göze alırsa bir şekilde çalıştırır ama mevzuat olarak yasal değil ve yeri de yok zaten.

Diğer konu da amirlerinizin kabul etmesiyle alakalı. Eğer bu mazeretinizi kabul ederlerse size başka bir görev verebilirler. Kısaca sağlık probleminizi belge ile kanıtlayıp başvuruda bulunmadan bir şey söylemek zor.

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