Sağlık sebebiyle görev değişikliği mümkün mü?

Öncelikle TDS olarak çalıştırılamazsınız. Daha doğrusu yasal olmaz. İdare bunu göze alırsa bir şekilde çalıştırır ama mevzuat olarak yasal değil ve yeri de yok zaten.

Diğer konu da amirlerinizin kabul etmesiyle alakalı. Eğer bu mazeretinizi kabul ederlerse size başka bir görev verebilirler. Kısaca sağlık probleminizi belge ile kanıtlayıp başvuruda bulunmadan bir şey söylemek zor.