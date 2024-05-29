Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 10:35
Şarkta rapor süresi

Arkadaşlar 3 yıllık şark ilinde 1. şark görevimi tamamladım, yeni gelen yönetmelikle birlikte 1 yıl daha görev yaparak 2. şark görevimi de tamamladım ancak bu sürede ayağım kırıldığı için 39 gün rapor almak zorunda kaldım. Görev yerime 30 eylülde başlama yapmıştım. Şimdi şöyle bir durum çıktı ortaya normalde şark görevim bitmiş oluyor. '' 30 gün rapor suresi düşülüp 9 gün eklenince 15 ekimi geçmediği için '' ama bunun 2. şark süresi 1 yıl olduğundan geçerli olmadığı, o 1 yıl süreyi 365 gün günü gününe doldurmam gerektiği söyleniyor.

Ne yapmam gerektiğini şaşırdım bilenler yardımcı olursa sevinirim.

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