Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Mayıs 2024 10:49
Zimmet ve Mahkeme

K/A zimmeti devredemedim. TCK 257 ye göre Görevi Kötüye Kullanma kapsamında savcılığa şikayette bulunulacakmış. 10 gün itiraz süresi verdiler. Mahkemeye giderse sonuçları ne olur? Kritik malzeme yok. Ve bu işlerle alakalı yardımcı olabilecek bir avukat numarası var mı? Şimdiden teşekkür ederim.


ByAstsubay
Memur
29 Mayıs 2024 11:54

Ödetme çıkar genelde eğer soruşturmada geçirisen rütbe durdurma oda büyük ihtimalle para cezasına döner , ama konuşun anlaşın bu yöntemlere gerek yok eğer dediğin gibi önemli şeyler değil ise cebinden ver ben şahsen çok verdim ama acemi iken benim hatam sonucu olanları şuan iğne eksik olsa tutanakta belirtiyorum

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