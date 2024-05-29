Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Mayıs 2024 11:15
DANIŞTAY KARARI SONRASINDA YENİ DOÇENTLİK KRİTERLERİNDE DERS VERME ŞARTINDA SON DURUM

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17.08.2023 tarihli 12 sayılı oturumunda alınan 2023.12.218 sayılı kararına ilişkin Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen Yürütmenin Durdurulması kararı nedeniyle, YÖK tarafından yeniden bir karar alınmadığı sürece-ki yeniden alınacak karardaki ders verme kriteri de en erken 2025 Mart başvurusunda uygulanabilir- doçentlik başvurularında ders verme kriteri söz konusu değildir. Bu bağlamda, 2024 Mart dönemi başvurusu ders verme kriterini/puanını karşılamadığı gerekçesiyle iptal edilen adayların başvurularının yeniden değerlendirmeye alınması gerekir. Ayrıca, ders verme kriterini yerine getiremediği/getiremeyeceği düşüncesiyle başvuru yap(a)mayan adaylar 2024 Ekim Döneminde (ders verme şartı aranmaksızın) başvuru yapabilir. Teknik ayrıntılar için [email protected] e-mail adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

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