Yusuf Tekin Ne Yaparsa Memnun Oluruz ?

Okulların kapı önlerinde sigara içen milli eğitim personellerine bir çare bulursa tam not alır benden. Beni çok ilgilendirmiyor ama uzmanhbaş öğretmenlik süresi kısalmalı. Genç arkadaşlar fazla bekletilemeli. Bu insanlarda ev kuracak çocuk yetiştirecek.( sinema tiyatro kaliteli beslenme gibi lükslere girmedim)

Okulların kapı önlerinde sigara içen milli eğitim personellerine bir çare bulursa tam not alır benden. Beni çok ilgilendirmiyor ama uzmanhbaş öğretmenlik süresi kısalmalı. Genç arkadaşlar fazla bekletilemeli. Bu insanlarda ev kuracak çocuk yetiştirecek.( sinema tiyatro kaliteli beslenme gibi lükslere girmedim)