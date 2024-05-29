Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mayıs 2024 11:47
Yusuf Tekin Ne Yaparsa Memnun Oluruz ?
Okulların kapı önlerinde sigara içen milli eğitim personellerine bir çare bulursa tam not alır benden. Beni çok ilgilendirmiyor ama uzmanhbaş öğretmenlik süresi kısalmalı. Genç arkadaşlar fazla bekletilemeli. Bu insanlarda ev kuracak çocuk yetiştirecek.( sinema tiyatro kaliteli beslenme gibi lükslere girmedim)

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