Fenerbahçe bu kirli ligde asla mücadele etmemelidir

Galatasarayın her türlü gücü elinde bulundurduğu, oyuncusu tatilden gelmedi diye süper kupa maçının ertelendiği, sahaya meşalelerin atılmasına rağmen maçın tatil edilmediği, avrupa deplasmanları dönüşü yorulmasınlar diye ittirilerek kazandırıldığı,tff başkanının galatasaray yöneticisi ile iş ortağı olduğu bir yerde fenerbahçe teknik direktörlüğe isterse pepi getirsin, kadroya ronaldoyu, taliscayı doldursun ve ligde pendiksporla yarışsın. bu düzen pendiksporu gerekirse 103 puanla şampiyon yapar.

Bütün bunları bilip hala daha saha içinde çözüm aramaya çalışması fenerbahçe yönetiminin asla akıllanmadığını gösteriyor. Bir an önce yurtdışından takım alıp başka ligde sportif anlamda adil ortamda mücadele etmelidir.

Alsınlar kendi hakemleriyle, kendi federasyonlarıyla , kendi takımcıklarıyla yarışsınlar.

Aklıyla kalbi celişenlerle güzel güzel oynasınlar.