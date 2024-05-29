Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


29 Mayıs 2024 11:47
Fenerbahçe bu kirli ligde asla mücadele etmemelidir

Galatasarayın her türlü gücü elinde bulundurduğu, oyuncusu tatilden gelmedi diye süper kupa maçının ertelendiği, sahaya meşalelerin atılmasına rağmen maçın tatil edilmediği, avrupa deplasmanları dönüşü yorulmasınlar diye ittirilerek kazandırıldığı,tff başkanının galatasaray yöneticisi ile iş ortağı olduğu bir yerde fenerbahçe teknik direktörlüğe isterse pepi getirsin, kadroya ronaldoyu, taliscayı doldursun ve ligde pendiksporla yarışsın. bu düzen pendiksporu gerekirse 103 puanla şampiyon yapar.

Bütün bunları bilip hala daha saha içinde çözüm aramaya çalışması fenerbahçe yönetiminin asla akıllanmadığını gösteriyor. Bir an önce yurtdışından takım alıp başka ligde sportif anlamda adil ortamda mücadele etmelidir.

Alsınlar kendi hakemleriyle, kendi federasyonlarıyla , kendi takımcıklarıyla yarışsınlar.

Aklıyla kalbi celişenlerle güzel güzel oynasınlar.

Çok Yazılan Konular

galatasaray 2024 sampiyonusince.......1326.........Fenerbahçe -1907Bursaspor

Sözlük

ikilem 2 urartu 1 istanbul 1 mirza 1 mektup 1 teletext 4 Çok eşlilik 4 Çoruh 1 patates salatası 3 29 mayıs istanbul'un fethinin yıldönümü 1

Son Haberler

Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi585 gram doğan bebek 107 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildiBakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz'Açım' diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktıErdoğan'dan sokak hayvanları mesajı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri