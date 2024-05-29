Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Mayıs 2024 11:51
Sözleşme Yenilenmemesi

28 Kasım sonrası sözleşmeli personel olarak belediyede başladım 3+1 tabiiyim 2025 sözleşme yenilenmemesi durumu söz konusu olabilir mi bu durumla karşılasan var mı hukuki süreç nasıl ilerler

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