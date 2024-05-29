Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mayıs 2024 12:08
Yeniden yönetici görevlendirme

yöneticilikten öğrtemenliğe dönenler için yapılacak görevlendirmde 1 yıl yöneticlik yapma diyor . mesala 2 yıl müdür yetkilik 15 yıl müdür yardımcılığı yapan biri bu görevlendirme çeşidinde müdürlük için başvuru yapabilecekmi


cemol
Genel Müdür
29 Mayıs 2024 12:14

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 ? (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini

taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen

olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak. YAZDIĞINDAN NASIL YORUMLAMALIYIZ

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