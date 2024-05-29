Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


29 Mayıs 2024 12:08
bankadan icralık olanlar?
Aranızda bankadan icralık olanlar var mı her ay maaşımın çoğunu kredilere ve kartlara yatırıyorum icralık olacağım galiba süreç nasl işliyor bilmek istiyorum

Memuravukatı
Memur
29 Mayıs 2024 12:20

Bankalar icra takibi başlattığında itiraz edebilirisiniz. İtirazın iptali davası üzerinize olan mal varlığının haciz konulmasını bir süre engeller ancak vekalet ücreti ve %20 icra inkar tazminatı ile karşılaşırsınız. Tabi bu sürede baya bir zaman kazanır ödenecek ücret değer kaybeder. Aslında cevaplanması gereken çok soru var özetle bu şekilde.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKelime OyunuGibisinAşırma olan kelime türetmece oyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Son iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeİhtiyacımm Var :)İşe gitme isteksizliği nasıl yenilir?Bugünkü Durumum

Sözlük

tersine mühendislik 1 bir köpekten 6 yılda 67000 yavru üremesi 5 obsesif kompulsif bozukluk 1 mao kıtlığı 1 işgal mi fetih mi sorunsalı 1 dolmanın lezzetini bir üst seviyeye taşıyan detaylar 1 kumar bağımlılığı 1 maydanoz 1 seroloji testi 1 Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında gerilediAnne ve babasını tabancayla öldürüp intihara kalkıştıBakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'teErdoğan: Başıboş köpekler için sonraki adıma ihtiyaç kalmasınBakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri