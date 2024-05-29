Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


29 Mayıs 2024 13:00
Teknik hizmetler sınıfına(ths) geçince ayrıca 1 (bir) derece daha alınabiliyor mu?

Memuriyette GİH kadrosunda bilgisayar işletmeni unvanındayken mühendislik bitirince kurumuma bildirdim ve 1 derece aldım. bu yıl unvan değişikliği sınavına girerek Tekniker unvanına atandım. THS TEKNİK HİZMETLER SINIFINA GEÇİNCE AYRICA 1 (BİR) DERECE daha alınabiliyormu. Alırsın diyen var alamazsın diyen var. bunla ilgili emsal karar, örnek varsa yardımcı olabilirseniz çok sevinirim


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
29 Mayıs 2024 14:39

https://sorucevap.memurlar.net/soru/3688/muhendislik-bitirince-derece-aldim-teknik-sinifa-gecersem-bir-derece-daha-alir-miyim.html


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
29 Mayıs 2024 14:44

İlave:

https://sorucevap.memurlar.net/soru/3688/muhendislik-bitirince-derece-aldim-teknik-sinifa-gecersem-bir-derece-daha-alir-miyim.html


mhndsbb
Aday Memur
29 Mayıs 2024 16:01

Memurlar netin cevabı bu kanın değil?


grafik07
Aday Memur
30 Mayıs 2024 06:53

Alamazsınız. Siz Derecenizi 657nin 36. maddesi A)2. veya A)3. maddeden aldınız. şuan bahsettiğiniz A)4. maddeden de derece almak. oldu olacak A)5 ten de biyolog olup 1 derece alın. Sonra A)7 için imamlık bitirin 1 derece ordan alın. sonra sınıf değiştirin emniyet hizmetlerine geçin ordan da bir derece alın filan. devlette öyle birşey yok maalesef.

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