Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


29 Mayıs 2024 13:00
TEKNİK HİZMETLER SINIFINA(THS) GEÇİNCE AYRICA 1 (BİR) DERECE daha alınabiliyormu.

Memuriyette GİH kadrosunda bilgisayar işletmeni unvanındayken mühendislik bitirince kurumuma bildirdim ve 1 derece aldım. bu yıl unvan değişikliği sınavına girerek Tekniker unvanına atandım. THS TEKNİK HİZMETLER SINIFINA GEÇİNCE AYRICA 1 (BİR) DERECE daha alınabiliyormu. Alırsın diyen var alamazsın diyen var. bunla ilgili emsal karar, örnek varsa yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

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