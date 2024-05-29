Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 13:02
İstanbul il ici tayin

Merhaba istanbula il ici tayin icin dilekce verip sonuclanan var mi?Mart ayinda verdik hala sonucu bekliyoruz.

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