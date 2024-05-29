Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 13:16
Atama sonrası takvim nasıl olacak

Ankara'dan Hakkari'ye tayinim çıktı. Dün polnetten form doldurdum ama merkez mi ilçe mi çalıştığım birim bölge ne zaman belli olur? Lojmandan söz yok lojman çıkar mı çıkmaz mı ona göre ev bakalım tecrübeli abiler bilgi paylaşabilir mi ne yapacağız ne açıklama ne bilgi en son ortada don gibi kalacağız evli olmasam umrumda bile değil


akbey aslan
Şef
29 Mayıs 2024 13:26
Kardeş daha dün doldurmussun istihdam formunu hemen belli olsun istiyorsun istihdam formu doldurmanin illere göre bir zamanı var bittiği zaman 1 haftaya açıklar genelge gönderildiği zaman ilişik kesme tarihleri belli olur zaten doğudan batıya, batıdan doğuya belli tarihler aralığında kesilecek
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