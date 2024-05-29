Ne yapacağız biz şimdi ne takvim var ne bir şey?

Kardeş daha dün doldurmussun istihdam formunu hemen belli olsun istiyorsun istihdam formu doldurmanin illere göre bir zamanı var bittiği zaman 1 haftaya açıklar genelge gönderildiği zaman ilişik kesme tarihleri belli olur zaten doğudan batıya, batıdan doğuya belli tarihler aralığında kesilecek

Kardeş daha dün doldurmussun istihdam formunu hemen belli olsun istiyorsun istihdam formu doldurmanin illere göre bir zamanı var bittiği zaman 1 haftaya açıklar genelge gönderildiği zaman ilişik kesme tarihleri belli olur zaten doğudan batıya, batıdan doğuya belli tarihler aralığında kesilecek