Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mayıs 2024 13:30
Uzman ve başöğretmen eğitimi

Herkes uzman ve başöğretmen sürelerine takılmış bazıları da sevinç nidaları atıyor ama orda diyor ki uzman ve başöğretmen için akademi eğitimi verilecek.. Ee görmediniz mi kardeşim akademi okulu her ilde yok? Olsa bile eğitim nasıl olacak ? 2025 için bu unvanlar verilecek mi orası da ayrı muamma. Neyse haftaya belli olur!


Asur72
Memur
29 Mayıs 2024 13:36

Hocam eğitimler uzaktan eğitim yoluyla verilir diye düşünüyorum yoksa bu sene 100 bin kişi uzman ile baş öğretmen olacak diyelim 30 ildeki akademilerin kapasitesi bunu karşılaması imkansız. Bir de memuru eğitim için gönderdiğinde bunun yolluğunu da vermek zorundasın bir de kaldığı her gün içinde yatması yemesi hepsini karşılamak zorundasın. Ülkede de tasarruf tedbirleri var bu da zor. İki aylık tatilde insanları bir yerde toplamakta baya tepki çeker.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Son dakika.. Öğretmenlere (Geçmiş olsun)Rotasyon YokmuşÖmk ile ilgili eğitim birsenden açıklamaYıllardır Mağdur Edilenlere Bu Haksizlik Yapilmamali Sayın BakanUzman ve başöğretmenlik hakkındaRotasyon gelecek biz de merkez okullara yerleşeceğiz.Rotasyon ham hayaldirYusuf Tekin istifa etmeli mi?LGS SorunsalıEş tayini ( Bağkur ssk)

Sözlük

Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 3 ankaragücü 2 teletext 4 kaşağı 1 mao kıtlığı 1 işgal mi fetih mi sorunsalı 1 buzdolabı 1 Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 1 Köprücük kemiği belirgin hatun 2 gündemi değiştirmeye çalışmak 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında gerilediAnne ve babasını tabancayla öldürüp intihara kalkıştıBakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'teErdoğan: Başıboş köpekler için sonraki adıma ihtiyaç kalmasınBakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri