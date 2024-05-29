KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2024 13:35
Becayiş

Antalyadan Kayseriye becayiş yapmak isteyen arkadaş varmı acaba Çarşı Mahalle Bekçisi

Çok Yazılan Konular

Sözlük

şamanizm 2 istanbul 1 Köprücük kemiği belirgin hatun 2 mektup 2 29 mayıs istanbul'un fethinin yıldönümü 1 teletext 4 urartu 1 muş'ta gökten yağan cisimler 1 hedonik adaptasyon 1 bir köpekten 6 yılda 67000 yavru üremesi 5

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında gerilediAnne ve babasını tabancayla öldürüp intihara kalkıştıBakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'teErdoğan: Başıboş köpekler için sonraki adıma ihtiyaç kalmasınBakan Tekin'den özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili açıklama

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri