Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Mayıs 2024 13:44
öğretmen mülakat hagb

merhabalar,

2017 yılında basit yaralamadan hagb aldım , 5 yıl doldu tabi, uyapta görünüyor ,

1. sorum memuriyete engel midir ? 2. sorum uyaptan ve her yerden silmenin yolu var mıdır ?

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