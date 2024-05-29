Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Mayıs 2024 13:51
BİR SORUM VAR

merhaba. uzun süren motivasyonsuzluk sonucu birkaç (7 gün-haftasonu hariç) gün işe gitmedim. majör depresyon obsesif komplüsif bozukluk ve anksiyete (kaygı bozukluğu) hastasıyım ve ağır yaşıyorum bana göre. yazılı savunmam istendi ve bundan böyle daha dikkatli olmam gerektiği söylendi. ilk ve son savunmam olan bu savunmayı nasıl hazırlamalıyım yarın akşama kadar???

yalnız yaşıyorum ve yaptığım bazı alışveriş hataları yüzünden defalarca icralık oldum. özel hayatımda da her konuda kaygılanıyorum ve kafam takılıyor, bozuluyor hemen hemen herşeye.

2. nasıl-ne tür bir ceza verilir bana,ya da verilir mi ??? ilk ve son kez karşılaşıyorum böyle bir durumla.


Kenzo123
Aday Memur
29 Mayıs 2024 14:25

Cezadan yırtamazsın maalesef. İşe gitmediğin tarihlerde doktor raporu ile işe gidemeyecek durumda olduğunu sunmazsan mazaretinde kabul edilmez. Kademe durdurma cezası gelir


gokhankakiz
Daire Başkanı
29 Mayıs 2024 14:43

KAÇ YIL SONRA SİLİNİR BU CEZA VE KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI DEMEK NE DEMEK TAM OLARAK ? CEZAYI ALANIN BUNDAN SONRA DİKKAT ETMESİ GEREKEN NEDİR ?

Kenzo123, 57 dk. önce

Cezadan yırtamazsın maalesef. İşe gitmediğin tarihlerde doktor raporu ile işe gidemeyecek durumda olduğunu sunmazsan mazaretinde kabul edilmez. Kademe durdurma cezası gelir


Kenzo123
Aday Memur
29 Mayıs 2024 14:55

10 yıl sonra silinir. Aynı maddeden bir ceza daha kademe cezası alırsan memuriyetten çıkarılırsın

gokhankakiz, 39 dk. önce

KAÇ YIL SONRA SİLİNİR BU CEZA VE KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI DEMEK NE DEMEK TAM OLARAK ? CEZAYI ALANIN BUNDAN SONRA DİKKAT ETMESİ GEREKEN NEDİR ?

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