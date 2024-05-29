Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mayıs 2024 13:52
BİR SORUM VAR

merhaba. uzun süren motivasyonsuzluk sonucu birkaç (7 gün-haftasonu hariç) gün işe gitmedim. majör depresyon obsesif komplüsif bozukluk ve anksiyete (kaygı bozukluğu) hastasıyım ve ağır yaşıyorum bana göre. yazılı savunmam istendi ve bundan böyle daha dikkatli olmam gerektiği söylendi. ilk ve son savunmam olan bu savunmayı nasıl hazırlamalıyım yarın akşama kadar???

yalnız yaşıyorum ve yaptığım bazı alışveriş hataları yüzünden defalarca icralık oldum. özel hayatımda da her konuda kaygılanıyorum ve kafam takılıyor, bozuluyor hemen hemen herşeye.

2. nasıl-ne tür bir ceza verilir bana,ya da verilir mi ??? ilk ve son kez karşılaşıyorum böyle bir durumla.

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